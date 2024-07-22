В Москве вынесли приговор одному из создателей Рунета

Савеловский районный суд вынес приговор по уголовному делу экс-замминистра связи, а также одного из основателей Рунета. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на базу данных на сайте суда в понедельник, 22 июля.

Согласно официальной информации на сайте, дело рассматривало по статье о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ). Если по этой статье максимальный срок составляет четыре года лишения свободы, то сейчас, по данным издания, Солдатову назначено два года лишения свободы. На сайте суда пока указана следующая информация: официальный вердикт готовится к публикации, решение было вынесено в текущий понедельник.

Приговоры узнали и другие фигуранты дела, бизнес-партнеры уже осужденного экс-замминистра связи: Андрей Шкиттин и Евгений Антипов. Напомним, что, по данным следствия, все три фигуранта передавали одному из чешских провайдеров права на те IP-адреса, которые принадлежали РосНИИРОС.