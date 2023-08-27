В Париже запретят аренду электросамокатов

С 1 августа арендовать электросамокат в Париже станет невозможно. Мэрия французской столицы отказалась продлевать контракты с тремя операторами, которые занимались предоставление подобных услуг.

Это решение принято на основе городского референдума. За запрет электросамокатов проголосовало 89% парижан.

Жителей французской столицы беспокоили проблемы безопасности, а также то, что самокаты разбросаны в беспорядке по всему городу.

Компании-операторы поставили под сомнение итоги голосования, поскольку не считают его репрезентативным: в опросе приняло участие всего 100 тысяч парижан.