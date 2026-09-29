Ведро яблок под кустом может принести пользу: какую ошибку часто делают садоводы

В урожайный год подмосковные садоводы сталкиваются с большим количеством падалицы. Часть яблок отправляется в компост или выбрасывается, однако здоровые плоды можно использовать для дополнительного ухода за гортензиями, сообщает REGIONS .

Как яблоки влияют на почву

При разложении яблок в грунт поступают органические вещества, калий, железо и другие элементы. Одновременно образуются органические кислоты, которые способны немного смещать реакцию почвы в кислую сторону.

По словам садовода с 30-летним стажем Оксаны Середы, яблочная органика создает более подходящие условия для гортензий и становится питательной средой для почвенных микроорганизмов. Однако полностью заменить обычные удобрения падалица не может.

Какие плоды подойдут для подкормки

Использовать следует только здоровые яблоки без признаков гнили и заболеваний. Испорченные плоды способны привлечь насекомых и грызунов, а больная падалица может стать источником распространения инфекции.

Перед закладкой яблоки рекомендуется разрезать на половинки или четвертинки. Измельченные плоды разлагаются быстрее целых.

Как закопать яблоки под гортензией

Складывать падалицу непосредственно возле стеблей не стоит. Органику необходимо разместить в зоне корней, отступив примерно 30–40 см от основания куста.

Для этого нужно:

взять свежую падалицу;

крупные яблоки разрезать на 2–4 части;

распределить плоды тонким слоем в проекции кроны;

присыпать их землей на 2–3 см;

после процедуры увлажнить почву.

Для взрослой гортензии достаточно примерно половины или целого ведра яблок за сезон. Чрезмерное количество органики пользы не принесет.

Зачем присыпать падалицу землей

Оставлять яблоки на поверхности нежелательно. Запах разлагающихся плодов способен привлечь ос, муравьев и грызунов.

Слой земли помогает скрыть падалицу и создает условия для постепенного разложения. Сверху можно добавить мульчу из сухих листьев или другого подходящего растительного материала.

Когда лучше проводить подкормку

Оптимальным периодом считается август и сентябрь, когда идет активный сбор урожая. При созревании поздних сортов здоровые яблоки можно использовать и в конце сентября — начале октября.

Глубоко закапывать большое количество целых плодов не следует. В холодном грунте они будут разлагаться медленнее.

После закладки важно обеспечить достаточную влажность почвы. Если осадков мало, участок рекомендуется хорошо пролить.

Какие ошибки могут навредить

Не следует использовать гнилые яблоки, оставлять плоды возле стеблей, складывать их на поверхности или закапывать слишком глубоко.

Также не стоит рассчитывать на яблоки как на средство для точного изменения кислотности грунта. Их разложение действительно может немного подкислить почву, но выраженность эффекта зависит от состава грунта, количества органики и влажности.

Яблоки также не способны самостоятельно сделать соцветия гортензии синими. На окраску влияют сорт, кислотность почвы и доступность алюминия.

Таким образом, яблочная падалица может стать дополнительным источником органики и способом полезно использовать часть урожая, но полноценный уход и необходимые подкормки она не заменяет.