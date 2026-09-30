Новая плитка и линия безопасности появились на станции Дмитров после ремонта платформ

Специалисты ЦППК завершили ремонт обеих платформ на станции Дмитров Савеловского направления. Рабочие обновили покрытие, установили новую линию безопасности и тактильную плитку перед сходами, сообщили в пресс-службе организации, передает REGIONS .

Что изменилось на платформах

На платформе № 1 заменили покрытие площадью более 1 тыс. кв. м и обновили 22 монолитных участка. На второй платформе брусчатку заменили почти на 1,5 тыс. кв. м, а также установили 31 новую плиту перекрытия.

Кроме того, на станции появились знаки визуальной информации. Рабочие также обновили сходы с платформ и элементы, необходимые для безопасного передвижения пассажиров.

Дмитров остается востребованной станцией

Станция Дмитров входит в число наиболее востребованных на Савеловском направлении. В 2025 году отсюда отправились более 2,4 млн пассажиров.