«Иволга» с портретом Серова: в Москве запустили поезд к юбилею Мамонтова

После презентации состав начал курсировать по Ярославскому направлению. Над оформлением команда ЦППК работала около года. Для 11 вагонов разработали порядка 300 уникальных макетов и использовали около 2 тыс. тематических стикеров. Общая площадь оформления — примерно 5 тыс. кв. м.

Каждый вагон посвящен отдельной странице жизни Мамонтова: семье, развитию железных дорог, предпринимательству, Абрамцеву, искусству и опере. В оформлении — исторические изображения и репродукция картины Валентина Серова «Девочка с персиками». Отдельные материалы посвящены Федору Шаляпину и Московской частной русской опере.

Проект реализован совместно с Департаментом транспорта Москвы, Общественной палатой Московской области, Минкультуры и МЖД. Начальник дирекции МЦД Виктор Кальщиков отметил, что Ярославское направление — самое загруженное, и до конца года 40% поездов здесь будут новыми. Он напомнил, что именно отсюда отправился первый электропоезд в России, а Мамонтов был и местным жителем, и основателем этого направления.

Во время презентации гости фотографировались с актерами в исторических костюмах. Затем состав отправился в Абрамцево, где для участников провели экскурсию. Вечером «Иволга» вышла на линию с пассажирами. Так что теперь поездка по Ярославке может стать не просто дорогой, а небольшим путешествием в историю.

Ранее стало известно, что в 2027 году в России запустят вагоны, где за руль сядет робот.