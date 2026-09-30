Киев проснулся в густом смоге: почему дым после ночных пожаров не рассеялся

Киев утром 30 сентября оказался окутан густым смогом, который, по данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, связан с последствиями ночных ударов и последовавших пожаров. Продукты горения поднялись в атмосферу, а затем из-за погодных условий задержались у поверхности земли, сообщает ГосЧС Украины, передает Life.ru.

Почему над городом появился смог

По данным ведомства, рассеиванию дыма препятствуют антициклон и практически полное отсутствие ветра. Из-за этого видимость в городе заметно ухудшилась, а обычная утренняя дымка смешалась с остатками продуктов горения.

В ГосЧС заявили, что ситуация должна постепенно улучшиться после усиления ветра и появления солнца.

Где задымление ощущается сильнее

Жителям Киева рекомендовали закрыть окна и по возможности сократить время пребывания на улице. Особенно сильное задымление, согласно приведенной информации, наблюдалось в Подоле, Лукьяновке, Шевченковском районе и на Борщаговке.

Киевские власти ранее предупреждали, что после ночных пожаров над городом может сохраняться смог, а запах гари способен оставаться в воздухе даже при относительно невысоких показателях загрязнения