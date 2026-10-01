Почти каждый второй выбрал дом престарелых: что россияне думают об уходе в старости

Почти половина россиян — 44% — предпочла бы переехать в дом престарелых, если уход за ними стал бы серьезной нагрузкой для родственников. Такие результаты исследования представил аналитический центр ВЦИОМ, пишут Ведомости.

Россияне стали реже выбирать проживание в семье

Опрос показал, что за последние 5 лет отношение граждан к организации ухода за пожилыми людьми изменилось. Если в 2021 году 52% респондентов считали, что пожилым лучше жить в кругу семьи, то теперь такой вариант поддерживают 39%.

При этом увеличилась доля тех, кто выступает за проживание пожилого человека в собственном доме с получением необходимой помощи на дому. В 2021 году такого мнения придерживались 27% опрошенных, а сейчас — 35%.

Еще 14% россиян считают, что пожилым людям лучше жить в доме престарелых. Если же уход становится необходим, остаться с семьей и попросить родственников о помощи предпочли бы 8% участников исследования. В 2021 году этот показатель составлял 9%.

Каждый пятый регулярно ухаживает за близкими

По данным исследования, 19% россиян регулярно заботятся о больных людях или гражданах с инвалидностью. В 2021 году таких респондентов было немного больше — 21%.

В то же время потребность в долговременном уходе остается значительно выше охвата соответствующими услугами. По данным Минтруда, на июнь 2026 года такую помощь получали лишь 11% пожилых людей и граждан с инвалидностью, нуждающихся в ней.

Охват долговременным уходом планируют расширить

Согласно национальным целям развития, к 2030 году долю нуждающихся, обеспеченных долговременным уходом, планируется увеличить до 30% — более чем в 2,5 раза по сравнению с текущим уровнем.

Как сообщалось в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой 17 июля, в 2026 году системой долговременного ухода были охвачены 184 тысячи пожилых людей и граждан с инвалидностью. Для сравнения, в 2025 году необходимую помощь получали 10,5% людей, нуждающихся в таком уходе.