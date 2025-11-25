В Подмосковье школьник стал звездой и примером мужества: ему аплодировала вся полиция

В подмосковном Реутове десятилетний Кирилл Рыбаков стал настоящим героем, вернув домой потерявшуюся на улице маленькую девочку. Об этом сообщает REGIONS .

Ученик школы № 4 при виде одинокой девочки не растерялся, хотя ситуация была нестандартная. Школьник грамотно выяснил у ребенка адрес проживания и лично проводил ее до дома, предварительно сообщив о происшествии своей маме. Этот поступок не остался незамеченным — сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» решили публично поощрить школьника, вручив ему в торжественной обстановке новый велосипед.

Церемония награждения прошла в школе при собрании одноклассников и педагогов. Подполковник полиции Илья Курило лично поблагодарил мальчика.

«Для своего возраста Кирилл принял взрослое и абсолютно верное решение. Он не только оказал помощь ребенку, но и действовал исключительно грамотно, сообщив о происходящем своей маме», — отметил Курило.

В разговоре с журналистами мама героя Надежда раскрыла семейный секрет воспитания: добро и выручку воспитывают по фильмам и сказкам, закладывая неравнодушие и мужество. По ее словам, именно регулярное общение и правильные жизненные ориентиры помогают детям принимать верные решения в критических ситуациях, даже несмотря на занятость современных родителей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине возбуждено уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего ребенка.