На Сахалине возбуждено уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего ребенка

На Сахалине следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения девятилетнего мальчика. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, дело открыто по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По информации ведомства, такая мера позволит задействовать максимальный объем сил и средств для установления всех обстоятельств произошедшего и проведения масштабных поисковых мероприятий.

Известно, что последний раз ребенка видели 24 ноября в селе Пензенское. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

