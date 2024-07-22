В Приморье отпустили участника СВО после избиения трех женщин

Одна из пострадавших в Приморье рассказала «Газете.ру» , что агрессор называл себя участником боевых действий во время нападения, подчеркивая, что именно из-за этого он уйдет безнаказанным. На глазах самой женщины военная полиция отпустила мужчину после содеянного.

В Приморье мужчина напал как минимум на трех женщин и кичился, что является участником СВО. Так ли это на самом деле пока неизвестно, но одна из пострадавших теперь опасается, что мужчину просто не накажут. Женщина сняла побои и обратилась в полицию, пожаловалась на поведение неадеквата. По ее словам, на место в день нападения прибыли три экипажа Росгвардии, но это не испугало обидчика.

«Он начал тыкать удостоверением в лицо сотрудников Росгвардии и кричал, что ему никто ничего не сделает, так как он участник СВО. С моей стороны заявление в полицию написано, побои зафиксированы. Нас всех в полицию привезла Росгвардия, но, как мне известно, военная полиция его не смогла пробить и его отпустили. Я очень надеюсь, что не произойдет откуп, и он не остался безнаказанным», — сказала она.

Пострадавшая хочет добиться наказания для мужчины и компенсации за причиненные травмы, оскорбления и унижения. По ее словам, все зафиксировали камеры кафе «Циндао», где видно, что нападение произошло на глазах у компании агрессора. Он набрасывался также на других женщин в тот вечер. При этом ни одна из них, как отметила собеседница, не провоцировала незнакомца.

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