Нетрезвый пассажир сломал нос охраннику в аэропорту Шереметьево — СМИ
SHOT: нетрезвый пассажир сломал нос охраннику в аэропорту Шереметьево
Фото: [t.me/shot_shot/69199]
Пассажир рейса Москва — Иркутск напал на охранника в аэропорту Шереметьво, пишет SHOT. По информации издания, инцидент произошел накануне вечером.
Очевидцы рассказали, что охрана остановила мужчину при посадке на рейс, поскольку тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Однако пассажиру это не понравилось и он затеял драку. В результате у одного из охранников закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который избил сожительницу и угрожал ей убийством.