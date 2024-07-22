Пассажир рейса Москва — Иркутск напал на охранника в аэропорту Шереметьво, пишет SHOT . По информации издания, инцидент произошел накануне вечером.

Очевидцы рассказали, что охрана остановила мужчину при посадке на рейс, поскольку тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Однако пассажиру это не понравилось и он затеял драку. В результате у одного из охранников закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который избил сожительницу и угрожал ей убийством.