В России создают сервис подтверждения возраста без паспорта

В России разрабатывают цифровой сервис, который позволит подтверждать возраст при покупке алкоголя, сигарет и других товаров с возрастными ограничениями без предъявления паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Российские власти готовят альтернативу традиционному способу подтверждения возраста. Как сообщили в Центре биометрических технологий, операторе Единой биометрической системы, новый сервис позволит гражданам совершать возрастные покупки, просто пройдя идентификацию по лицу.

Проект соответствующего постановления правительства уже опубликован для общественного обсуждения. Технология будет использовать данные Единой биометрической системы, куда россияне могут добровольно загружать свои паспортные данные и биометрию.

Сервис в первую очередь предназначен для покупки алкоголя, табачных изделий, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Особенно полезной разработка может стать для онлайн-покупок, где сейчас подтверждение возраста вызывает сложности.

Система должна решить две ключевые проблемы: удобство для законопослушных покупателей и невозможность обмана при проверке. Внедрение сервиса планируется поэтапно — сначала в тестовом режиме, затем по всей стране.

Ранее стало изветсно, что российские зумеры массово отказываются от алкоголя в пользу экономии денег.