Онлайн-тусовки и саморазвитие начали вытеснять пьяные вечеринки у российских зумеров
Mash: российские зумеры массово отказываются от алкоголя в пользу экономии денег
Фото: [freepik.com]
Поколение зумеров все чаще говорит алкоголю твердое «нет», пишет Mash. Тренд на осознанный отказ от спиртного захватывает молодежь по всей России — вместо пьяных вечеринок молодые люди выбирают онлайн-тусовки в TikTok и Telegram, а вместо баров — курсы саморазвития и спортзалы.
Российский психолог Ульяна Епишкина объясняет этот феномен тем, что поколение Z (родившиеся в 1997-2012 годах) выросло на культуре заботы о ментальном здоровье. Для них алкоголь — это не расслабление, а источник лишних проблем и тревоги. Кроме того, отказ от алкогольных напитков является еще одним способом сэкономить деньги.
Теперь молодежь знакомится в соцсетях через совместные стримы и ночные созвоны, а свободные деньги тратит на путешествия, гаджеты и образование.
Официальная статистика Министерства здравоохранения РФ, однако, показывает неоднозначную картину. Если в целом потребление алкоголя в России снижается (с 8,82 литра на душу в 2021 году до 8,39 литра в 2025-м), то в последний год зафиксирован небольшой рост — на 0,2%.
Эксперты связывают это с тем, что, пока одна часть молодежи отказывается от алкоголя, другая, напротив, начинает пить больше из-за стресса.
Ранее сообщалось, что российские города захватил тренд на «напиток зумеров».