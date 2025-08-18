В России предложили отправлять коды верификации исключительно через мессенджер Max
Все коды верификации должны приходить исключительно через отечественный мессенджер Max. Таким мнением в интервью «Абзацу» поделился заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Ющенко.
По его словам, российский аналог должен обладать полным функционалом западных конкурентов, включая подтверждение операций.
«Работа над тем, чтобы в Max приходили коды верификации, должна идти. Она уже ведется, я думаю, и надо быть уверенным, что данная функция будет представлена», — сказал Ющенко.
13 августа Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подтвердила, что заблокировала возможность осуществлять аудио и видеозвонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве отметили, что такие меры связаны с противодействием мошенничеству, жертвами которого регулярно становятся пользователи этих мессенджеров.
* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремисткой организацией.