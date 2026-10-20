В российском регионе запретили продавать бензин школьникам под угрозой штрафов

В Красноярском крае несовершеннолетним запретили покупать бензин, дизель, керосин, ацетон, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Указ подписал губернатор Михаил Котюков. Продавцов, которые решат обойти правило, ждут штрафы — вплоть до ₽300 тыс. для юридических лиц. Об этом сообщает интернет-издания «Проспект Мира» .

Под запрет попал широкий список веществ: бензин, дизтопливо, керосин, этанол, ацетон, толуол, эфиры, растворители и прочие легковоспламеняющиеся составы. Купить их смогут только совершеннолетние.

Есть одно исключение — заправка транспорта. Несовершеннолетний от 16 лет с водительскими правами может приобрести топливо на АЗС.

За нарушение продавцам грозят санкции. Гражданам — от ₽1 тыс. до ₽3 тыс., при повторном нарушении в течение года — от ₽3 тыс. до ₽5 тыс. Должностным лицам — от ₽10 тыс. до ₽30 тыс., повторно — от ₽30 тыс. до ₽50 тыс. Юридическим лицам — от ₽100 тыс. до ₽300 тыс., а за рецидив — от ₽300 тыс. до ₽500 тыс.

Ловить нарушителей будет полиция. В проекте указа говорится, что запрет ввели ради «усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».