В сердце, в голове или над макушкой? Священники РПЦ объяснили, где на самом деле находится душа

Единого ответа на вопрос, где именно в теле человека находится душа, православные священнослужители не дают. По их словам, мнения расходятся: одни указывают на солнечное сплетение, другие — на сердце или голову, а некоторые — на точку над макушкой. Ветхий Завет связывает душу с кровью и запрещает употреблять ее в пищу, отсюда же происходит запрет на кровь в христианстве и исламе. Об этом пишет ИА «Кулик».