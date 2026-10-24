В сердце, в голове или над макушкой? Священники РПЦ объяснили, где на самом деле находится душа

Святитель Григорий Палама: душа бесплотна и не имеет конкретного местоположения

Общество

Единого ответа на вопрос, где именно в теле человека находится душа, православные священнослужители не дают. По их словам, мнения расходятся: одни указывают на солнечное сплетение, другие — на сердце или голову, а некоторые — на точку над макушкой. Ветхий Завет связывает душу с кровью и запрещает употреблять ее в пищу, отсюда же происходит запрет на кровь в христианстве и исламе. Об этом пишет ИА «Кулик».

Однако Святые Отцы придерживались разных взглядов. Святитель Григорий Богослов отвергал представление о душе как о материальной субстанции. Святитель Григорий Палама отмечал, что душа бесплотна, не имеет конкретного местоположения, но и не является вездесущей. Современный богослов Авраам Позов добавлял, что душа пронизывает все тело и принимает его форму — в древнецерковной науке это называется «тонким телом». Таким образом, церковная традиция не сводит душу к одной точке в организме: речь идет скорее о духовной сущности, которая связана с телом, но не описывается через привычные пространственные координаты.

Читайте также

Три района Ростова в режиме ЧС: что изменилось после ночной атаки БПЛА

«Наставник вместо прибавки»: Каждый пятый готов получать на 10–15% меньше ради обучения

«Наставник вместо прибавки»: Каждый пятый готов получать на 10–15% меньше ради обучения

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию

Миф об аутизме и защита уязвимых: эксперт разложил по полочкам национальный календарь прививок

Миф об аутизме и защита уязвимых: эксперт разложил по полочкам национальный календарь прививок

После спа в Китае стало хуже: история из Красногорска и предостережения врачей

После спа в Китае стало хуже: история из Красногорска и предостережения врачей

Овощи, рыба и отказ от алкоголя: врач перечислил секреты долголетия

Поездка в Брюссель и переезд в Чехию: что известно о судье Романе Караване

Ветхозаветный запрет: почему Библия предостерегает верующих от татуировок и проколов

Подешевело почти все: жителей Севера России удивили цены на продукты

Подешевело почти все: жителей Севера России удивили цены на продукты

Подпись Абрамовой: в Удмуртии окончательно утвердили пятилетний мораторий на электронные сигареты

Главнее фасона: священники ответили, что на самом деле важно при посещении дома Божьего

Двухэтапный перерасчет: страховые пенсии в 2027 году поднимут в феврале и апреле

Добавьте mosregtoday.ru в избранное