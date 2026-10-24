В сердце, в голове или над макушкой? Священники РПЦ объяснили, где на самом деле находится душа
Святитель Григорий Палама: душа бесплотна и не имеет конкретного местоположения
Единого ответа на вопрос, где именно в теле человека находится душа, православные священнослужители не дают. По их словам, мнения расходятся: одни указывают на солнечное сплетение, другие — на сердце или голову, а некоторые — на точку над макушкой. Ветхий Завет связывает душу с кровью и запрещает употреблять ее в пищу, отсюда же происходит запрет на кровь в христианстве и исламе. Об этом пишет ИА «Кулик».
Однако Святые Отцы придерживались разных взглядов. Святитель Григорий Богослов отвергал представление о душе как о материальной субстанции. Святитель Григорий Палама отмечал, что душа бесплотна, не имеет конкретного местоположения, но и не является вездесущей. Современный богослов Авраам Позов добавлял, что душа пронизывает все тело и принимает его форму — в древнецерковной науке это называется «тонким телом». Таким образом, церковная традиция не сводит душу к одной точке в организме: речь идет скорее о духовной сущности, которая связана с телом, но не описывается через привычные пространственные координаты.