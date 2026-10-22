Овощи, рыба и отказ от алкоголя: врач перечислил секреты долголетия

Лента.ру: доктор Умнов призвал отказаться от полуфабрикатов ради долгой жизни

Общество

Для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни необходимо придерживаться разнообразного рациона, в основе которого лежат растительная пища, рыба и качественные жиры. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам специалиста, залогом долголетия являются отказ от ультрапереработанных продуктов, умеренность в еде, достаточное потребление белка и клетчатки, а также полный отказ от алкоголя. Об этом сообщает Лента.ру.

Главные принципы долголетия и правила рациона от врача

  • Основа рациона:
    • Овощи, бобовые, цельнозерновые крупы, орехи и оливковое масло;
    • Употребление рыбы 2–3 раза в неделю.
  • Что нужно исключить или ограничить:
    • Красное мясо, колбасы и полуфабрикаты — редко;
    • Сахар, сладкие напитки и соль — по минимуму (соль — до 5 г в сутки);
    • Полный отказ от алкогольных напитков.
  • Ключевые правила питания:
    • Умеренность: избегать хронического переедания, выходить из-за стола с чувством легкого насыщения;
    • Норма белка: рыба, птица, творог и бобовые необходимы для сохранения мышечной ткани;
    • Клетчатка: не менее 25–30 граммов в сутки за счет овощей и круп;
    • Режим: важна многолетняя приверженность правильным привычкам, а не краткосрочные диеты.

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