Овощи, рыба и отказ от алкоголя: врач перечислил секреты долголетия
Лента.ру: доктор Умнов призвал отказаться от полуфабрикатов ради долгой жизни
Для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни необходимо придерживаться разнообразного рациона, в основе которого лежат растительная пища, рыба и качественные жиры. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам специалиста, залогом долголетия являются отказ от ультрапереработанных продуктов, умеренность в еде, достаточное потребление белка и клетчатки, а также полный отказ от алкоголя. Об этом сообщает Лента.ру.
Главные принципы долголетия и правила рациона от врача
- Основа рациона:
- Овощи, бобовые, цельнозерновые крупы, орехи и оливковое масло;
- Употребление рыбы 2–3 раза в неделю.
- Что нужно исключить или ограничить:
- Красное мясо, колбасы и полуфабрикаты — редко;
- Сахар, сладкие напитки и соль — по минимуму (соль — до 5 г в сутки);
- Полный отказ от алкогольных напитков.
- Ключевые правила питания:
- Умеренность: избегать хронического переедания, выходить из-за стола с чувством легкого насыщения;
- Норма белка: рыба, птица, творог и бобовые необходимы для сохранения мышечной ткани;
- Клетчатка: не менее 25–30 граммов в сутки за счет овощей и круп;
- Режим: важна многолетняя приверженность правильным привычкам, а не краткосрочные диеты.