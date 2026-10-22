Овощи, рыба и отказ от алкоголя: врач перечислил секреты долголетия

Для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни необходимо придерживаться разнообразного рациона, в основе которого лежат растительная пища, рыба и качественные жиры. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам специалиста, залогом долголетия являются отказ от ультрапереработанных продуктов, умеренность в еде, достаточное потребление белка и клетчатки, а также полный отказ от алкоголя. Об этом сообщает Лента.ру.