Двухэтапный перерасчет: страховые пенсии в 2027 году поднимут в феврале и апреле

В 2027 году Россия вернется к двухэтапной системе индексации страховых пенсий. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Первое повышение выплат запланировано на 1 февраля и составит 6,8%, второе — на 1 апреля с прибавкой еще в 3,3%. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, изменения затронут 37,5 миллиона получателей пенсий, для которых эти выплаты являются основным источником дохода. Об этом сообщает РИА Новости.