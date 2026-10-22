Двухэтапный перерасчет: страховые пенсии в 2027 году поднимут в феврале и апреле
РИА Новости: охватить индексацией 37,5 миллиона граждан обещает Минтруд
В 2027 году Россия вернется к двухэтапной системе индексации страховых пенсий. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Первое повышение выплат запланировано на 1 февраля и составит 6,8%, второе — на 1 апреля с прибавкой еще в 3,3%. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, изменения затронут 37,5 миллиона получателей пенсий, для которых эти выплаты являются основным источником дохода. Об этом сообщает РИА Новости.
Детали пенсионной индексации на 2027 год
- График и размер повышений:
- 1 февраля 2027 года: индексация на 6,8%;
- 1 апреля 2027 года: дополнительная индексация на 3,3%.
- Охват населения: изменения затронут 37,5 миллиона получателей страховых пенсий.
- Возврат к прежней схеме: в 2027 году восстанавливается двухэтапный порядок перерасчета пенсионных выплат.
- Официальные спикеры: глава Соцфонда Сергей Чирков, глава Минтруда Антон Котяков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.