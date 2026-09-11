В Смоленской области не осталось частных клиник, делающих аборты: губернатор объяснил, как этого добились
Губернатор Анохин: частные клиники Смоленской области отказались от абортов
В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, имеющей лицензию на проведение абортов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин на встрече с патриархом Кириллом, которая прошла 10 сентября 2026 года в Даниловом монастыре в Москве. Информацию приводит сайт «Патриархия.ru».
По словам главы региона, все частные медицинские учреждения области добровольно отказались от соответствующих лицензий. Анохин подчеркнул, что это значимый шаг для Смоленщины. Он также напомнил, что в регионе действует закон, запрещающий склонение женщин к абортам.