«Мы боимся замерзнуть зимой». Новые дома в Новосибирске заливает кипятком из-за прорывов труб

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, речь идет о двух зданиях, расположенных на улицах Владимира Заровного и Большевистской. Их ввели в эксплуатацию в 2021 и 2025 годах соответственно.

Из-за регулярных прорывов труб постройки постоянно затапливает горячей водой. Как утверждают жильцы, подобные случаи происходят систематически. Новосибирцы признались, что опасаются замерзнуть зимой, если коммунальщики не приведут сети в порядок в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что новый корпус возведут в ЖК «Гранель Притяжение Сити» в Одинцовском.