ИИ для работы: глава Луховиц Марк Черемисов принял участие в площадке «Умное управление»

Мероприятие организовали представители Министерства территориальной политики Московской области и банка ВТБ.



Участники обсудили современные возможности искусственного интеллекта, рабочие процессы и способы применения цифровых инструментов в муниципальном управлении. Также прошел мозговой штурм, где команды представили собственные идеи.



По словам вице-губернатора Московской области Марии Нагорной, ИИ уже становится частью повседневной работы и помогает освободить время для решения задач, влияющих на качество жизни жителей.



Марк Черемисов отметил, что участники определили наиболее распространенные рутинные задачи и подобрали для них цифровые решения — от ИИ-ассистентов до электронных архивов и платформ для разработки приложений.



«В финале презентовали идеи: прозвучало много интересных и реализуемых предложений. С командой продумали следующий шаг: выбрали самые сильные идеи и наметили, как будем их внедрять», — подчеркнул глава Луховиц.



Использование ИИ в муниципальной работе рассматривается как практический инструмент для сокращения рутинных задач и повышения скорости принятия решений. Отобранные в ходе встречи идеи планируют проработать и постепенно внедрять в работу.