Жителей Подмосковья пригласили принять участие в фестивале-конкурсе «Наследие нации»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Наследие нации». В этом году он проходит в третий раз.

Основная задача проекта — развитие интереса к изучению культуры народов России через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи, укрепление межкультурных связей между регионами, активизация культурного обмена.

В течение всего 2024–2025 гг. прошло 42 отборочных этапа конкурса, участие в которых приняли 572 организации и более 10 тыс. человек со всей страны, в том числе из Подмосковья.

Подать заявку на участие в третьем фестивале можно до 20 октября 2026 года включительно. Региональный отборочный этап пройдет 21 ноября 2026 года на базе Дворца культуры имени Воровского в Раменском.

Подробная информация представлена здесь.