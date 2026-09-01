Эпоксидная или цементная затирка: что выбрать для ванной и кухни

Эпоксидный состав оправдан там, где важны водостойкость, устойчивость шва к загрязнениям и регулярной уборке. Цементная затирка остается практичным решением для большинства сухих зон.

Душевой поддон, мокрая зона ванной, кухонный фартук — сценарии, где эпоксидная затирка работает лучше.

Сухие стены и зоны без постоянного контакта с водой — цементной затирки достаточно.

Эпоксидный состав требует точного соблюдения инструкции: рабочее время после смешивания ограничено.

Выбор затирки влияет не только на цвет шва, но и на долговечность, допустимую нагрузку и технологию работы. Один и тот же цвет может быть доступен в обоих вариантах — но поведение шва в эксплуатации будет разным.

Чем эпоксидная затирка отличается от цементной

Цементная затирка — это готовый сухой состав, который затворяют водой по инструкции. Эпоксидная — двух- или трехкомпонентная система: компоненты смешиваются перед нанесением, после чего начинается химическое отверждение. Это определяет принципиальную разницу в свойствах.

Критерий Эпоксидная Цементная На практике Контакт с водой Высокая устойчивость Зависит от продукта Для мокрых зон — эпоксидная надежнее Устойчивость к загрязнениям Высокая Умеренная Шов легче отмыть после эксплуатации Нанесение и очистка Сложнее, требует навыка Привычная технология Эпоксидная требует соблюдения рабочего времени Рабочее время Ограничено после смешивания Более гибкое Работать нужно быстро и небольшими порциями

Где эпоксидная затирка уместна, а где достаточно цементной

Душевой поддон, мокрая зона ванной, кухонный фартук, мозаика — сценарии, где эпоксидный состав работает лучше. LITOKOL STARLIKE EVO производитель рекомендует для швов 1–15 мм в сухих и влажных помещениях, включая душевые и бассейны. Это не означает, что эпоксидная затирка обязательна для любой ванной: выбор всегда под конкретную зону.

Для сухих стен и зон без постоянного контакта с водой цементной затирки достаточно. LITOCHROM LUXURY EVO рекомендован производителем для швов 1–10 мм при внутренних и наружных работах — характеристики уточняются в ТД каждого продукта.

Что проверить перед покупкой и почему важна инструкция

Уточните: тип и впитываемость облицовки, допустимую ширину шва, зону применения, совместимость с мозаикой или теплым полом. Если нужен эпоксидный состав, на kraski.ru можно посмотреть эпоксидные затирки для плитки разных оттенков и сверить назначение с техническим описанием продукта.

Пропорции смешивания, рабочее время и этапы смывки берутся из инструкции конкретного продукта. Делить комплект на глаз не стоит: нарушение пропорций меняет свойства шва.

Выбор зависит от зоны, нагрузки и готовности соблюдать технологию. Для мокрых зон с регулярной уборкой эпоксидный состав дает более устойчивый шов. Для сухих стен и стандартных условий цементная затирка остается практичным решением. Tytan Professional и LITOKOL представлены в обоих сегментах — конкретный продукт выбирается по ТД.

Реклама. ООО « ТЕХНОЛОГИИ, РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА». ИНН: 5003134611. ОГРН: 1195027014940.

Erid: 2VtzqwRfMq5