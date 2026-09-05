«Семечки стали коричневыми». Когда снимать яблоки для хранения?

Для успешного хранения до весны необходимо выбирать зимние сорта яблок с плотной мякотью и толстой кожицей, сообщил в интервью aif.ru агроном Михаил Вешутов.

Специалист посоветовал: если есть сомнения, подходит ли тот или иной сорт для длительного хранения, стоит обратиться к информации в Госреестре селекционных достижений.

«Понять, что яблоки готовы к сбору, можно по нескольким признакам. Семечки внутри стали коричневыми, плод легко отделяется от ветки, а при легком нажатии остается вмятинка. И, конечно, цвет — он должен соответствовать сорту», — пояснил эксперт.

По словам Вешутова, зимние сорта рекомендуется снимать в конце сентября или начале октября, до наступления заморозков. Плоды, предназначенные для закладки на хранение, важно собирать в сухую погоду, действуя предельно аккуратно. Если яблоки намокли, перед закладкой их необходимо предварительно обсушить.

Ранее сообщалось о том, что урожай яблок в России в 2025 году достиг рекордных 2 млн. тонн.