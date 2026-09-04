Российских работодателей поймали на тайной слежке за сотрудниками

Более трети работодателей в Кемерове регулярно отслеживают появление свежих резюме от своих нынешних сотрудников на профильных сайтах. Опрос сервиса SuperJob, на который ссылается VSE42.RU , показал, что для многих компаний это не разовая акция, а устоявшаяся практика, направленная на контроль за лояльностью персонала.

Согласно исследованию, 36% кемеровских компаний мониторят интернет-платформы на предмет новых резюме от действующих работников. Из них 34% признались, что занимаются этим систематически, тогда как оставшиеся 2% подключились к такому инструменту относительно недавно. При этом большинство организаций (64%) предпочли не вмешиваться в цифровую активность сотрудников.

Впрочем, тотальной слежки за всем офисом, судя по комментариям участников опроса, не происходит. Работодатели сосредоточены на ключевых специалистах — тех, чей потенциальный уход грозит серьезными кадровыми проблемами и сложностями с поиском достойной замены.

Лидерами по частоте применения такой скрытой практики стали IT-сектор: здесь за обновлениями резюме следят 55% работодателей. Чуть меньше доля в сфере продаж — 53%. В банковской и финансовой отрасли показатель составил 42%, в промышленности — 39%, а в строительстве — 36%. Таким образом, контроль за активностью персонала в сети становится косвенным барометром кадровой стабильности, особенно в отраслях с острой конкуренцией за профессионалов.