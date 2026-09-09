«Ожидаем 1,5 млн поездок». Безвизовый режим с Вьетнамом утроит турпоток за год

В Министерстве экономического развития Российской Федерации сообщили, что ожидают увеличения взаимного туристического потока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллиона поездок по итогам текущего года после введения безвизового режима для граждан Вьетнама.

Ранее, 9 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ведет подготовительную работу для отмены визовых требований для граждан Вьетнама в ближайшее время.

«По данным Минэкономразвития РФ, за последний год взаимный турпоток между Россией и Вьетнамом увеличился практически втрое. Ожидается, что с введением безвизового режима, к концу года турпоток может достигнуть 1,5 миллиона поездок», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что с 2023 года российские граждане могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. В текущем году эта мера была продлена для россиян до 2028 года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил рост числа прямых авиарейсов между странами и расширение географии полётов. Всего сейчас выполняется 78 рейсов в неделю. Только за последний год запущено 20 новых маршрутов во вьетнамские города Дананг, Нячанг, Камрань, Ханой и Хошимин.

Ранее сообщалось о том, что взаимный турпоток из России в Китай вырос до 3,3 млн.