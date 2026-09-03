Автосалоны пустеют, но рынок не сдается: что ждет продажи машин в России

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2026 года могут увеличиться на 5–7% по сравнению с предыдущим годом. Такой прогноз озвучил глава РОАД Алексей Подщеколдин, пишет Газета.ру.

По его оценке, в 2025 году в стране реализовали около 1,4 млн новых автомобилей. В текущем году ожидается продажа примерно 1,5 млн машин. При этом существенного падения или резкого ускорения рынка эксперт не прогнозирует.

На спрос продолжают влиять высокие ставки по кредитам и ослабление рубля. Из-за изменения курса увеличивается стоимость импортных автомобилей и комплектующих после прохождения таможенных процедур.

Государственные программы поддержки рынка продолжают действовать, в том числе в отношении отечественных производителей и отдельных марок. Однако, по оценке главы РОАД, их влияние на общий объем продаж остается ограниченным.

Покупатели также меняют привычный способ выбора автомобиля. Посещаемость автосалонов снижается, а интерес к подбору машин через интернет растет. При этом переход от онлайн-поиска к фактической покупке происходит не всегда.

В августе продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 116,2 тыс. машин, снизившись на 7,3% в годовом выражении.