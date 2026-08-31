От декрета до маткапитала: СФР раскрыл все суммы выплат для семей в Московском регионе
СФР по Москве и Подмосковью назвал полный список выплат для семей в 2026-м
В преддверии Дня знаний Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области подвело итоги предоставления выплат и пособий семьям с детьми. Комплексная система государственной помощи охватывает периоды от беременности до первых лет жизни ребенка и включает в себя как единовременные, так и ежемесячные выплаты.
Перечень выплат и условий получения поддержки
Жителям Московского региона доступен широкий спектр финансовой и социальной помощи:
- Родовые сертификаты. В 2026 году оплачено 233 997 услуг на сумму 787 млн рублей. Электронный документ позволяет будущим мамам выбирать медорганизации для наблюдения, родов и осмотров ребенка в первый год жизни.
- Пособие по беременности и родам. Работающие женщины получают 100% среднего заработка (от ₽124 тыс. до ₽955 тыс. за 140 дней декрета). Пособие также назначено 1021 беременной студентке очной формы и признанным безработным из-за ликвидации компаний женщинам (100% прожиточного минимума).
- Единое пособие. Поддержку получают 220 320 семей области. Выплата зависит от дохода и составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.
- Материнский капитал. Оформлено порядка 71 тыс. сертификатов. Размер выплаты на первенца вырос до ₽729 тыс. (доплата за второго — ₽234 тыс.), а при рождении третьего или последующих детей размер капитала достигает ₽963 тыс.
- Единовременные пособия при рождении и усыновлении. Выплату при рождении в размере ₽28,5 тыс. получили 98 тыс. семей. При передаче ребенка на воспитание (931 семья) базовое пособие также составляет ₽28,5 тыс., а при усыновлении детей с инвалидностью, старше 8 лет или братьев/сестер — ₽217 тыс. на каждого.
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оформлено у 304 тыс. семей (включая 4 тыс. неработающих матерей). Выплата составляет от ₽10 837 до ₽83 000 в месяц и сохраняется при досрочном выходе на работу.
- Новая семейная выплата (с 2026 года). Позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть НДФЛ при среднедушевом доходе ниже 1,5 прожиточного минимума. Мерой уже воспользовались 52 719 человек.