До 50 оргазмов в день: россияне попали в группу риска по редкому и пикантному синдрому

В России зафиксирован резкий рост случаев синдрома навязчивого генитального возбуждения (PGAD) — состояния, при котором человек испытывает непроизвольные оргазмы без сексуального влечения. Как пишет LIFE со ссылкой на SHOT, число обращений с этим диагнозом увеличилось в пять раз за последние несколько лет, причем в группу риска попали офисные сотрудники.

Медики отмечают, что расстройство часто путают с гиперсексуальностью или высоким либидо, хотя речь идет о совершенно ином состоянии. Многочисленные оргазмы при PGAD не приносят облегчения, а становятся источником постоянного физического и эмоционального напряжения. В тяжелых случаях приступы случаются во время работы или других повседневных занятий.

Синдром диагностируют как у мужчин, так и у женщин после 20 лет, однако чаще всего за помощью обращаются женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Психолог-сексолог Алина Михайлова предположила, что статистика среди мужчин может быть занижена — многие не воспринимают проблему как повод для визита к врачу.

Точные причины PGAD пока не установлены, но специалисты выделяют несколько возможных факторов: нарушения работы нервов в области таза, проблемы с кровообращением, заболевания позвоночника, а также хронический стресс и депрессия. В группу риска входят люди с малоподвижным образом жизни, включая офисных работников. Лечение подбирается индивидуально и может включать психотерапию и медикаментозную поддержку. Врачи подчеркивают: это не «повышенная сексуальность», а серьезное расстройство, которое требует обращения к профильным специалистам и способно существенно ухудшать качество жизни.