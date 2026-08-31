«Срочно ответьте!»: когда нельзя игнорировать сообщение от начальника в нерабочее время

«Вы еще не спите?» — сообщение от начальника поздним вечером способно мгновенно вернуть человека из режима отдыха в рабочий. Но обязан ли сотрудник хвататься за телефон после окончания рабочего дня, и может ли начальник наказать его за молчание? Глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что говорит закон.

«По общему правилу работник не обязан отвечать на рабочие звонки и сообщения после окончания рабочего дня», — подчеркнул Жорин.

Как пояснил адвокат, статья 91 Трудового кодекса связывает исполнение трудовых обязанностей с рабочим временем, а статья 106 ТК РФ относит время отдыха к периоду, когда сотрудник свободен от выполнения рабочих обязанностей. Получается, что сам по себе служебный телефон, корпоративный мессенджер или требование руководителя «всегда быть на связи» еще не создают для человека круглосуточной обязанности отвечать.

«Отказ от общения в нерабочее время, если работа или дежурство надлежащим образом не оформлены, не должен рассматриваться как дисциплинарный проступок», — отметил Жорин.

Однако полностью игнорировать сообщения начальства можно не всегда. Обязанность находиться на связи появляется, если соответствующее время входит в установленный график работы или дежурства либо сотрудника законным образом привлекли к сверхурочной работе.

«Для сверхурочной работы требуется письменное согласие работника. Без согласия привлечение допускается только в прямо перечисленных законом чрезвычайных случаях — например, для предотвращения или устранения последствий аварии, катастрофы или стихийного бедствия», — рассказал адвокат.

При этом бесплатной переработки закон не предусматривает. Фактически отработанное сверх нормы время должно учитываться и оплачиваться в повышенном размере. Работа в выходные и праздничные дни также имеет отдельные правила оплаты и привлечения.

Отдельная история — ненормированный рабочий день. Несмотря на название, он не превращает сотрудника в человека, который обязан отвечать начальнику круглосуточно.

«Ненормированный рабочий день также не означает постоянную круглосуточную доступность», — подчеркнул Жорин.

По его словам, при таком режиме сотрудника можно привлекать к работе за пределами обычного времени лишь эпизодически. Сам режим должен быть установлен в предусмотренном законом порядке, а за него предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней.

Особые правила действуют и для дистанционных работников: время взаимодействия с работодателем включается в рабочее время.

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