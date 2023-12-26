В уходящем году в книжных магазинах чаще всего воровали Оруэлла

В 2023 году с полок магазинов чаще всего воровали книгу Джорджа Оруэлла «1984». Об этом говорится в пресс-релизе сети «Читай-город – Буквоед».

В уходящем году в магазинах сети пропало 460 экземпляров этой книги. При этом роман, впервые изданный 74 года назад, оказался не только в «топе пропаж», но и в топе продаж.

Рейтинг украденных книг в сегменте «нон-фикшн» возглавила «Вакцина от одиночества. Истории, вправляющие мозги» Ники Набоковой.

Отмечается, что часто воровали учебную литературу, контурные карты и рабочие тетради.

Всего за год в магазинах «Читай-города» недосчитались порядка 300 тысяч книг.