Ватные палочки не всегда опасны: врач объяснил, кому они действительно вредят

Ватные палочки для чистки ушей не всегда приводят к проблемам, но их неправильное применение может способствовать образованию серных пробок. Об этом рассказал врач-оториноларинголог Александр Горовой, его слова приводит 360.ru . По словам специалиста, многое зависит от строения слухового прохода: если он шире палочки, можно просто высушить ухо, а если такой же ширины или уже, есть риск протолкнуть серу глубже.

Особенно осторожными следует быть людям, склонным к повышенному образованию ушной серы, — у них использование ватных палочек может привести к накоплению пробок. Еще один риск — ненадежное крепление ваты: если наконечник соскользнет, он может остаться в слуховом проходе. Горовой также упомянул специальные устройства с миниатюрной камерой, которые подключаются к смартфону и позволяют осмотреть ухо. Таким образом, по словам врача, вопрос не в полном отказе от палочек, а в аккуратности и учете индивидуальных особенностей.