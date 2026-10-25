Эксперт предупредил о штрафах за неправильную утилизацию спутниковых антенн

Старые спутниковые антенны нельзя бездумно выбрасывать в обычные мусорные контейнеры: неправильная утилизация может привести к штрафу и повреждению оборудования мусоровозов. Об этом « Ленте.ру » рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, антенны содержат металлы и электронные компоненты, пригодные для вторичной переработки. Поэтому такие изделия необходимо утилизировать с учетом действующих требований, а не отправлять на обычную свалку.

Продать или передать антенну другому человеку можно, если оборудование было полностью выкуплено и принадлежит владельцу. Если же оно предоставлено оператором в аренду или приобретено в рассрочку, возможность передачи зависит от условий договора и выполнения обязательств.

Бондарь также посоветовал перед продажей проверить комплектность оборудования и извлечь смарт-карту доступа. По его словам, она нередко остается собственностью оператора связи.

Если антенна больше не нужна и не подлежит использованию, эксперт рекомендует сдать ее на переработку.

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