Депутат Разворотнева назвала способ борьбы с курящим соседом

Депутат Разворотнева назвала способ борьбы с дымом от соседей

Общество

Самый эффективный способ избавиться от табачного дыма в доме — лично поговорить с курящим соседом. Об этом сообщает НСН.

По словам парламентария, урегулировать конфликт в суде крайне сложно. По закону курить нельзя только на лестничной клетке и в непосредственной близости перед домом. На жилые помещения ограничение не распространяется. К тому же подтвердить, что дым причинил вред здоровью или имуществу, непросто. Для замеров воздуха нужно вызывать Роспотребнадзор, но итоги экспертизы могут не оправдать надежд. Иногда соседи жалуются на невыносимый запах, а проверка не находит подтверждений.

Учитывая это, Разворотнева советует начать с личного разговора. Большинство людей способны войти в положение. Если же в ответ на просьбы вы встречаете агрессию, стоит подключать полицию. И не забывать о фотофиксации — на этом основании нарушителю могут выписать штраф.

Ранее стало известно, что больше половины жителей Подмосковья обновят интерьер к Новому году.

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