ИИ-платформа из Фрязина прошла боевые испытания и спасла жизни

REGIONS: братья Мымрины усовершенствовали робота-тележку для зоны СВО

Общество

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

Конструкторы из Фрязина братья Мымрины создали роботизированную платформу «БОБР» — умную тележку с элементами ИИ, которая уже прошла боевые испытания и применяется в зоне СВО для доставки грузов и эвакуации раненых. Об этом рассказали REGIONS разработчики.

Недавно устройство получило важное обновление: инженеры внедрили новый контроллер, который полностью конфигурируется через удобный веб-интерфейс, так что платформа стала проще в работе с различным навесным оборудованием. После серии полевых тестов и доработок ПО «БОБР» стал заметно надежнее, при этом сохранил компактность — тележка свободно проходит в стандартные дверные проемы, что критически важно для маневренности.

Высокую оценку разработке дал ветеран боевых действий, участник СВО Дмитрий Белов. По его словам, вещь выглядит универсальной и проходимой: ее можно использовать как для доставки продовольствия, так и для эвакуации, а конструкция допускает установку дополнительного оборудования, например дистанционно управляемых модулей. Военные испытали образцы в реальных условиях.

Боец СВО, участвовавший в испытаниях, поделился впечатлениями о работе машины. «БОБР» в модификации 6×6 отработал у них около полутора месяцев, за это время было примерно пять-шесть выездов — и на эвакуацию, и на доставку продовольствия, грузили по 100–150 кг. Проходимость у машины хорошая, расстояние устойчивого управления — 4–6 км в условиях прямой видимости, если противник не давит РЭБ, а запас хода — от 20 до 30 км на одном заряде. В целом тележки бойцы оценили как неплохие.

Разработку фрязинских инженеров на передовой приняли на ура, и братья Мымрины планируют доработать «БОБРа» и отправить новые поставки в зону СВО.

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Фрязино

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