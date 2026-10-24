«Обеспечим поставку»: Индия направит в РФ квалифицированную рабочую силу

Индия готова предоставить России необходимое количество квалифицированной рабочей силы. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Индии в РФ Винай Кумар по итогам II российско-индийского бизнес-форума «Тайм».

Дипломат подчеркнул, что целью является поставка качественных трудовых ресурсов в требуемом объеме в соответствии с требованиями, установленными Российской Федерацией для национального рынка. По имеющимся данным, на долю Индии приходится в среднем от 25 до 30% квоты на привлечение иностранных работников.

«В зависимости от точного числа будет подготовлено и направлено в Россию необходимое число квалифицированной рабочей силы из Индии», — отметил Кумара.

Ранее сообщалось о том, что индийские инженеры и врачи получили доступ на рынок РФ.