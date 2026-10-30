Мавританский фотограф будет искать «русскую душу» через фэшн-фотографию

Мавританский фотограф Дауда Сулейман Корера, более 10 лет занимающийся фэшн-фотографией, рассказал РИА Новости , что в новом проекте о стиле людей разных стран и народов мира будет исследовать «русскую душу» и проводить параллели между русскими и мавританцами.

По его словам, сейчас он работает над проектом о людях разных стран и народов мира, исследуя, как в разных культурах одеваются люди, в том числе русские и мавританцы, и замечает очень много сходств. Корера отметил, что его способ делать фэшн-фотографии сильно отличается от привычного в этой области: ключевую роль для него играет не только стиль одежды и модная атрибутика, но и мироощущение человека в них — выражение лица, позы и поведение. Даже выбор ткани и цвета наряда, по его мнению, отражает истинный облик души.

Фотограф подчеркнул, что не хочет просто запечатлеть красивый образ и вещи, а стремится показать жизнь через фотографии — как человек в этом образе живет, взаимодействует с собой и миром, что означает выбранная им вещь.

Говоря о наблюдениях, художник отметил, что с возрастом женщины обеих стран начинают чаще носить головные уборы, которые становятся теплее и объемнее. Также он выделил сходство в привычках фотографироваться: представители старшего поколения в жизни радостные и улыбчивые, а на фото принимают строгие позы и серьезное выражение лица, тогда как молодые люди заметно раскрепощеннее перед объективом.

Дауда Сулейман Корера стал почетным гостем дискуссий проекта «Арт-Африка» в музее «ЗИЛАРТ», проходящего в рамках третьего саммита экономического и гуманитарного форума Россия — Африка. В проекте представлены работы около 30 авторов из 18 африканских стран.

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