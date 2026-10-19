Ветки в мусорный контейнер: почему омичам грозят штрафы и пожарной опасностью

С началом осенних уборок жители Омска и районных центров все чаще выбрасывают обрезанные ветки, траву и листву в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Регоператор «Магнит» напоминает, что такой запрет закреплен постановлением правительства РФ от 7 марта 2025 года № 293 и подтвержден решением Верховного суда, передает РИА СуперОмск .

Согласно документу, к местам накопления ТКО нельзя относить обрезки деревьев и кустарников, мешки с травой, листву и прочие растительные отходы. Однако о запрете знают не все: экипажи мусоровозов фиксируют растительный мусор едва ли не на каждой второй контейнерной площадке. Особенно сложная ситуация в Калачинске — по данным отдела экологической безопасности, там площадки завалены растительным мусором сильнее всего.

В «Магните» подчеркивают: вывоз и утилизация растительных отходов не входят в зону ответственности региональных операторов, эта услуга не предусмотрена единым тарифом и не оплачивается жителями. По закону обязанность по вывозу лежит на тех, кто образовал отходы, — например, на организациях, проводивших опиловку или благоустройство. Если растительные отходы уже оказались на площадке, убрать их должен собственник места накопления — управляющая компания либо органы местного самоуправления.

Специалисты предупреждают: навалы веток и сухой травы провоцируют несанкционированные свалки, ухудшают санитарное состояние дворов и создают реальную пожарную угрозу. Сухая растительность легко воспламеняется, и в условиях плотной застройки даже небольшой очаг может быстро перерасти в крупное возгорание. Регоператор призывает омичей заранее продумывать утилизацию растительных отходов и напоминает управляющим компаниям об ответственности за содержание площадок.