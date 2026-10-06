Россияне определились с онлайн-обучением: хобби оказалось популярнее карьеры

Россияне чаще всего доверяют онлайн-курсам по хобби, здоровью и фитнесу, а также программам для освоения новой профессии. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы GetCourse, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Хобби стали лидером по доверию

На первом месте оказались онлайн-курсы по хобби — их выбрали 29% участников исследования. В эту категорию входят творческие направления, включая рукоделие, кулинарию, флористику и музыку.

По оценке эксперта GetCourse, онлайн-образование все чаще воспринимается не только как способ получить дополнительные профессиональные навыки, но и как инструмент для развития личных интересов, отдыха и поддержания эмоционального состояния.

Здоровье и профессия вошли в тройку лидеров

Второе место заняли программы, связанные со здоровьем и фитнесом, — 23%. Россияне доверяют курсам о физической активности, контроле веса, изменении образа жизни и поддержании общего самочувствия.

Третью позицию заняли программы для освоения профессии или развития компетенций в текущей сфере — 13%.

Психология и финансы оказались менее востребованными

Курсы для родителей по воспитанию детей получили 10% доверия, психологические программы — 9%. Доля бизнес-направлений составила 6%, а курсов по финансам и инвестициям — 3%.

По мнению эксперта, эти направления остаются устойчивыми сегментами, поскольку связаны с конкретными практическими задачами — предпринимательством, управлением деньгами и оценкой финансовых рисков.

Наименьшее доверие получили курсы по саморазвитию и личной эффективности — 2%.

Эксперт связывает это с тем, что часть запросов, ранее относившихся к саморазвитию, могла перейти в более конкретные категории — психологию, здоровье, финансы и карьерное обучение. Потребители онлайн-образования, по этой оценке, чаще ориентируются на понятные и измеримые результаты.