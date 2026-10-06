Россияне определились с онлайн-обучением: хобби оказалось популярнее карьеры
Газета.ру: онлайн-курсы по хобби стали лидерами по доверию россиян
Россияне чаще всего доверяют онлайн-курсам по хобби, здоровью и фитнесу, а также программам для освоения новой профессии. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы GetCourse, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».
Хобби стали лидером по доверию
На первом месте оказались онлайн-курсы по хобби — их выбрали 29% участников исследования. В эту категорию входят творческие направления, включая рукоделие, кулинарию, флористику и музыку.
По оценке эксперта GetCourse, онлайн-образование все чаще воспринимается не только как способ получить дополнительные профессиональные навыки, но и как инструмент для развития личных интересов, отдыха и поддержания эмоционального состояния.
Здоровье и профессия вошли в тройку лидеров
Второе место заняли программы, связанные со здоровьем и фитнесом, — 23%. Россияне доверяют курсам о физической активности, контроле веса, изменении образа жизни и поддержании общего самочувствия.
Третью позицию заняли программы для освоения профессии или развития компетенций в текущей сфере — 13%.
Психология и финансы оказались менее востребованными
Курсы для родителей по воспитанию детей получили 10% доверия, психологические программы — 9%. Доля бизнес-направлений составила 6%, а курсов по финансам и инвестициям — 3%.
По мнению эксперта, эти направления остаются устойчивыми сегментами, поскольку связаны с конкретными практическими задачами — предпринимательством, управлением деньгами и оценкой финансовых рисков.
Наименьшее доверие получили курсы по саморазвитию и личной эффективности — 2%.
Эксперт связывает это с тем, что часть запросов, ранее относившихся к саморазвитию, могла перейти в более конкретные категории — психологию, здоровье, финансы и карьерное обучение. Потребители онлайн-образования, по этой оценке, чаще ориентируются на понятные и измеримые результаты.