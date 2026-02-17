Вирусы атакуют учебные заведения России: в Псковской области школы перестали работать

В регионе ввели карантинные меры в образовательных учреждениях из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями. Полностью приостановили работу два учебных заведения и один детский сад, сообщает ПЛН.

В Псковской области ужесточили противоэпидемические мероприятия в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, полностью закрыты на карантин два общеобразовательных учреждения и один детский сад.

Кроме того, специалисты ведомства сообщили о частичной приостановке учебного процесса. В 22 школах региона не работают 25 отдельных классов. Также закрыта одна группа в дошкольном учреждении и еще одна — в организации среднего профессионального образования.

В надзорном ведомстве привели данные мониторинга заболеваемости. С 9 по 15 февраля в области зафиксировали 4681 случай заражения ОРВИ. Показатель заболеваемости за неделю снизился на 7,4 процента по сравнению с предыдущим периодом. Специалисты отмечают, что основную долю среди заболевших, а именно 57,8 процента, составляют дети в возрасте до 14 лет.