Водителей Подмосковья призвали не парковаться у шатких конструкций в условиях непогоды

В Подмосковье до конца дня будут идти дожди, местами сильные, в связи с чем водителям посоветовали не парковать машины вблизи шатких конструкций. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участников дорожного движения призвали быть предельно осторожными. Автомобилистам рекомендуют концентрироваться на дороге, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать резких маневров. Владельцам мото, велотранспорта и самокатов советуют отказаться от движения во время осадков.

«При переходе дороги будьте очень внимательны и не закрывайте себе обзор зонтиками, переходите только по переходам и заранее убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают, вечером не забывайте носить световозвращатели. В случае неисправности транспортных средств, ДТП или других происшествий, обращаетесь за помощью на единый номер «112», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.