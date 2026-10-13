Миллиарды рублей под угрозой: сколько бизнес мог потерять из-за сбоев «Яндекса»

Сбои в работе инфраструктуры «Яндекса» после атак на дата-центры в нескольких российских регионах затронули сервисы компании и сторонние платформы. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают , что последствия для бизнеса могут быть значительными, однако точный размер потерь пока определить невозможно.

Сбои затронули сервисы «Яндекса» и сторонние платформы

11 октября атака беспилотников произошла на объект компании во Владимире. Это стало третьим подобным инцидентом за неделю: ранее, 8 и 9 октября, БПЛА атаковали центры обработки данных в Сасове Рязанской области и Калуге.

После остановки владимирского дата-центра возникли перебои в работе сервисов. По данным мониторинговых площадок «Сбой.РФ» и Detector404, проблемы наблюдались в «Яндекс Go», «Яндекс Еде», Delivery Club, «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыке», «Кинопоиске» и приложении «Дом с Алисой».

Сбои затронули и сторонние платформы, использующие инфраструктуру «Яндекса». Пользователи сообщали о проблемах с доступом к Wildberries, «Циану», «Авто.ру», а также сервисам и сетям «Пятерочка», «Магнит», «Вкусно — и точка» и Flowwow.

В Московском регионе, Санкт-Петербурге и ряде областей пользователи жаловались на сбои в работе такси, зависшие заказы и сложности с оплатой. Некоторые телевизоры со встроенной «Алисой» также выдавали сообщения об ошибках.

Представитель «Яндекса» сообщил, что пострадавших в результате атак нет. Компания перевела платформы в аварийный режим, а инженеры приступили к восстановлению наиболее востребованных функций. Точные данные о продолжительности недоступности отдельных сервисов и размере ущерба публично не раскрывались.

Рынок такси мог потерять значительные суммы

По данным Общественного совета по развитию такси, объем российского рынка таксомоторных перевозок в 2025 году превысил 1 трлн рублей. Партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов оценил средний часовой оборот рынка примерно в 124 млн рублей.

По его оценке, в крупных городах от 80 до 95% заказов проходит через один сервис. Если бы значительная часть рынка остановилась на сутки, потенциальный объем недополученного оборота мог бы измеряться миллиардами рублей.

При этом эксперт подчеркнул, что фактические последствия, вероятно, ниже такого сценария. Инцидент пришелся на выходные, часть клиентов могла воспользоваться услугами конкурентов, а некоторые поездки и заказы могли быть перенесены.

Старший аналитик по сектору телекоммуникаций, медиа и технологий компании «Эйлер» Владимир Беспалов отметил, что сбои способны нарушать диспетчеризацию: заказы могут не приниматься или обрабатываться некорректно. Динамическое ценообразование помогает частично балансировать спрос и предложение, однако до нормализации работы сервиса доходы таксистов и платформы могут снижаться.

Теоретическая стоимость дня простоя — около 4 млрд рублей

Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник предложил рассматривать дневную выручку «Яндекса» как верхнюю границу возможных потерь при гипотетическом полном отключении всех сервисов.

Выручка компании за 2025 год составила 1,441 трлн рублей. При таком показателе один день полного простоя условно соответствовал бы примерно 4 млрд рублей выручки. Однако в рассматриваемом случае сервисы были доступны хотя бы частично, поэтому реальный ущерб, по оценке эксперта, существенно ниже этой теоретической величины.

Кудряшов также обратил внимание на корпоративных клиентов, чьи внутренние сервисы размещены в облачной инфраструктуре «Яндекса». Их простои не всегда заметны обычным пользователям и редко сразу попадают в публичные сообщения. Поэтому оценить последствия для бизнеса можно будет после появления дополнительных данных.

Восстановление может занять несколько недель

Заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин отметил, что нестабильность особенно чувствительна для такси, доставки и платежных сервисов в периоды высокого спроса.

По его прогнозу, в течение двух-трех недель основные клиентские сервисы могут вернуться к стабильной работе благодаря перенаправлению трафика на географически распределенную инфраструктуру и временному отключению второстепенных функций.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, объем рынка Рунета в 2025 году оценивался в 38,4 трлн рублей. Выручка «Яндекса» за тот же период, согласно приведенным данным, составляла 3,75% этого объема.

Окончательный масштаб потерь будет зависеть от продолжительности перебоев, степени доступности отдельных функций и последствий для корпоративных клиентов. Пока опубликованных данных недостаточно, чтобы рассчитать фактический ущерб от атак на дата-центры.