В Южно-Сахалинске 84-летний водитель сбил двоих детей на переходе

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов. Информация о случившемся была опубликована в ночь на 13 октября в телеграм-канале «Госавтоинспекция Сахалинской области».

Согласно предварительным данным, авария зафиксирована вечером 12 октября на улице Дружбы. За рулем автомобиля «Lada 212140» находился 84-летний мужчина. Водитель не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу, и допустил столкновение с ними.

В результате наезда телесные повреждения получили двое детей дошкольного возраста. Пострадавшие были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение.

«В результате ДТП годовалый и пятилетний пешеходы получили телесные повреждения, с места ДТП были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля.