«Как кошек». Сын Юрия Куклачева рассказал о методах воспитания отца

Дрессировщик Юрий Куклачев при воспитании детей предоставлял им свободу выбора, сообщил его сын Дмитрий Куклачев изданию «Абзац» . По словам Дмитрия, отец не настаивал на конкретных решениях и не оказывал давления своим мнением.

«И это одно из его качеств как воспитателя. Вот это умение мягко направить. Это очень важно», – сказал он.

Кроме того, Куклачев-младший отметил, что отец не вмешивался в его конфликты с супругой Мариной, сохраняя нейтралитет.

Ранее сообщалось о том, что внук Юрия Куклачева променяет Большой на Театр кошек.