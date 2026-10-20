«Как кошек». Сын Юрия Куклачева рассказал о методах воспитания отца
Сын Юрия Куклачева: отец давал детям свободу выбора
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Дрессировщик Юрий Куклачев при воспитании детей предоставлял им свободу выбора, сообщил его сын Дмитрий Куклачев изданию «Абзац». По словам Дмитрия, отец не настаивал на конкретных решениях и не оказывал давления своим мнением.
«И это одно из его качеств как воспитателя. Вот это умение мягко направить. Это очень важно», – сказал он.
Кроме того, Куклачев-младший отметил, что отец не вмешивался в его конфликты с супругой Мариной, сохраняя нейтралитет.
Ранее сообщалось о том, что внук Юрия Куклачева променяет Большой на Театр кошек.