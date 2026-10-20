Атака БПЛА на регионы России 20 октября 2026-го: последние новости, сколько сбили за ночь
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 октября отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа. Дежурными силами с 20:00 мск 19 октября до 08:00 мск 20 октября перехвачено и уничтожено 136 БПЛА. Удары пришлись на 13 областей страны и Московский регион. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС.
Хроника и география ночного налета
- Период отражения атаки: с 20:00 мск 19 октября до 08:00 мск 20 октября 2026 года.
- Общее количество целей: 136 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- Задействованные силы: дежурные средства противовоздушной обороны РФ.
- География перехвата: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области и Московский регион.
- Официальный источник: Министерство обороны Российской Федерации.