Атака БПЛА на регионы России 20 октября 2026-го: последние новости, сколько сбили за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 октября отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа. Дежурными силами с 20:00 мск 19 октября до 08:00 мск 20 октября перехвачено и уничтожено 136 БПЛА. Удары пришлись на 13 областей страны и Московский регион. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС.