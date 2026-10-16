«Зарплатный бум на кухне». Шеф-поварам обещают платить 111 тысяч рублей

Шеф-повара стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в общепите

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

По итогам третьего квартала 2026 года шеф-повара стали лидерами по уровню зарплатных предложений в сфере общественного питания в России. Согласно исследованию, проведенному аналитиками платформы «Авито Работа», средний доход для этой позиции составил 111 069 рублей в месяц, что на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает РИА Новости.

Второе место в рейтинге заняли специалисты по приготовлению суши. Работодатели предлагали им в среднем 78 629 рублей ежемесячно — рост на 26% в годовом выражении. Замыкают тройку лидеров кондитеры: их среднее зарплатное предложение увеличилось на 14% и достигло 70 130 рублей в месяц.

На четвертой строчке расположились работники кухни, чье вознаграждение выросло на 19% — до 60 150 рублей в среднем. Пятерку наиболее высокооплачиваемых специальностей в общепите завершают раздатчики в столовых: за год их зарплатные предложения прибавили 31% и составили в среднем 56 245 рублей в месяц.

Аналитики уточнили, что приведенные цифры отражают средние значения, указанные работодателями в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода может варьироваться в зависимости от региона, квалификации и опыта сотрудника, графика занятости, количества смен, премий и дополнительных выплат, а также условий конкретного работодателя.

Ранее сообщалось о том, что спрос на работников кухни в РФ вырос в 2,3 раза за год.

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