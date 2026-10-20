Кинологи рассказали, как не спровоцировать стаю собак и уцелеть

С начала года на Ямале от укусов безнадзорных животных пострадали более 400 человек. Специалисты и владельцы собак поделились с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рекомендациями, как избежать нападения и почему популярные средства защиты дают сбой.

Даже добродушный пес может оскалиться, если решит, что кто-то посягает на его территорию или хозяина. Зоопсихологи напоминают: за агрессией стоит инстинкт, а не злой умысел.

Владелица собаки Елена Жаркова рассказала, как к ее питомцу сзади подбегали малыши и без предупреждения обнимали. В такой ситуации животное испытывает стресс и может отреагировать — и это будет оправданно, с точки зрения собаки. Вот только взрослые об этом не задумываются и потом винят животное.

Родители нередко покупают детям ультразвуковые отпугиватели. Кинологи настроены скептически: если пес уже настроен враждебно или подошел вплотную, гаджет скорее раззадорит его, чем остановит. Рассчитывать на прибор в опасный момент не стоит.

Главное — научиться читать сигналы животного. Лай чаще всего означает предупреждение и страх, а не готовность к атаке. Если пес гавкает поодаль, лучше спокойно свернуть на другой маршрут и не давать повода сближаться.