«Воздействует на все клетки организма»: почему у Николая Дроздова началась слабость из-за химиотерапии

Легендарному зоологу и телеведущему Николаю Дроздову стало плохо после химиотерапии. Как сообщает SHOT , ученый обратился к врачам с жалобами на слабость.

По версии СМИ, Дроздов проводил большую часть времени проводил в кровати, практически не вставал, но после помощи медиков пришел в норму. Его друг, композитор Дмитрий Дунаев, и вовсе заявил, что ведущий чувствует себя прекрасно, а сообщения о недомогании якобы оказались ложными.

Онколог и хирург Антон Баларев рассказал нам, из-за чего Николай Дроздов мог почувствовать слабость, если сообщения об этом правдивы.

«Лечение рака всегда сопряжено с большими трудностями, в частности это химиолечение. Решение о назначении того или иного метода лечения принимает консилиум врачей, так как химиопрепарат всегда тяжело переносится организмом. Не существует препарата, который бы «бил» только по опухолевой ткани. Химиопрепарат воздействует на все клетки организма. Отсюда и тяжелая переносимость большинства подобных методов лечения. Ситуация у Николая Николаевича — не исключение», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По этой причине, добавил специалист, при использовании химиотерапии работа ведется с терапевтами и реаниматологами, а состояние пациентов постоянно контролируется. Назначения же могут корректироваться, исходя из ситуации.

«В ряде случаев мы вынуждены отказывать пациентам в химиотерапии из-за состояния органов и систем у пациента. В остальных ситуациях вынужденно балансируем: тяжелый удар химиопрепаратом, затем восстановление. И так делается, пока не закончится очередной курс, а их может быть достаточно много. Причем перед каждым следующим этапом снова проводится консилиум», — отметил Баларев.

В большинстве случаев, сообщил онколог, рак простаты неплохо поддается лечению. Но порой злокачественный опухолевый процесс может протекать непредсказуемо. Клетки опухоли имеют неприятную особенность мутировать и приспосабливаться к новым условиям, в том числе, стать нечувствительными к химиопрепарату.

Ранее врачи рассказали, сколько проживет Николай Дроздов.