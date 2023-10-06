Онкология или воспаления: врачи рассказали, сколько проживет Николай Дроздов

SHOT сообщил об обнаружении онкологии у 86-летнего Николая Дроздова. По версии издания, у телеведущего диагностирована аденокарцинома, борьба с которой осложняется гипертонической болезнью сердца.

Врач-онколог Эмма Гутиева рассказала, как может развиваться ситуация со здоровьем знаменитого зоолога, если он в действительности столкнулся с названной проблемой.

«Прогноз спорный, ввиду наличия сердечной патологии и возможно других сопутствующих заболеваний. Онкология в таком возрасте протекает и развивается медленно, но нужно понимать, насколько она распространена, имеются ли метастатические очаги», — сообщила Гутиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня»

Если есть метастазы или местно опухоль очень большая, добавила онколог, тогда прогноз неблагоприятен. Если размер не катастрофичен, но есть тяжелая сопутствующая патология (сердечная), опасность тоже существует. Однако, если врачи эту самую сопутствующую патологию стабилизируют, заверила врач, Дроздов еще будет жить и жить.

В то же время супруга Николая Николаевича и он сам не подтверждают информацию о наличии у него онкологии. Если это и правда так, речь может идти о других сложностях со здоровьем. Например, о воспалительном заболевании кишечника с нарушением его функции, что встречается примерно в 10-35% случаев у пациентов старше 60 лет. Об этом нам сообщила Александра Медзиновская, врач-терапевт и глава научного совета сети клиник инфузионной терапии «Биорайз».

«У пожилых людей часто бывают состояния, которые затрудняют диагностику данного диагноза: дисбактериоз кишечника, солитарная язва прямой кишки, гастропатия, вызванная применением нестероидных противовоспалительных препаратов, антибиотикоассоциированная диарея», — заключила специалист.

Ранее мы уже сообщали, чем может быть болен Николай Дроздов.