«Пожиратель болетов» атакует: почему грибники Шатуры остались без урожая?

В лесах Подмосковья этой осенью массово появились деформированные грибы, покрытые белым налетом. Причиной стал агрессивный паразит гипомицес золотистоспоровый, который уничтожает благородные виды. Об этом REGIONS сообщил миколог Гавриил Мелькумов.

Опытный грибник из Шатуры Михаил Мартыненко рассказал, что, несмотря на обильные дожди, корзинки остаются пустыми. Шатурские леса столкнулись с массовым поражением семейства болетовых. Паразит уничтожает белые грибы, подосиновики, подберезовики, моховики, а также свинушки и мокрухи.

Миколог Гавриил Мелькумов подтвердил, что гипомицес золотистоспоровый, известный как «пожиратель болетов», часто вызывает белый налет и деформацию грибов. Теплая и влажная погода создает благоприятную среду для распространения его спор. Вредитель любит влажность и очень живучий, встречается не только в Подмосковье, но и за его пределами, например в Воронежской области. Гипомицес встречается с июля по октябрь и при влажных условиях активно растет. Паразит обволакивает нижнюю часть шляпки, прорастает внутрь и убивает ткани гриба. На плодовом теле появляется войлочное белое покрывало из мицелия. К созреванию спор хозяин приобретает золотисто-желтый оттенок, а при разложении проступают янтарные или коричневые пятна гуттационной жидкости и появляется неприятный запах.

Мелькумов предупредил, что пораженные гипомицесом плодовые тела болетовых грибов категорически нельзя употреблять в пищу, так как они могут быть токсичными из-за бактериальных процессов. Кроме гипомицеса, на поверхности могут поселяться пеницилл и аспергилл. Поэтому деформированные или подозрительные грибы лучше оставить в лесу.